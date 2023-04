Omicidio di Melania Rea | la figlia ora ha 13 anni | il commovente gesto per la madre

(Di domenica 23 aprile 2023)Rea fu uccisa il 18 aprile 2011 mentre lavittoria si trovava con lei in macchina. Fu il padre della piccola Salvatore Parolisi, ha commettere il brutaleverso la compagna con la bimba accanto. Vittoria ora ha 13ed è cresciuta con i nonni e lo zio Michele a Somma Vesuviana. “Posso davvero dire che con lei stiamo tutti facendo un buon lavoro. È bravissima a scuola e ci dà tante soddisfazioni”, ha raccontato orgoglioso lo zio a Il Messaggero. L’uomo ha anche annunciato che Vittoria ha fatto una scelta importante per ricordare lae dimenticare il padre. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Questa ragazza ha 2 mariti e un figlio da ognuno: ecco come Leggi anche: Michael Schumacher, novità sull’intervista con l’intelligenza artificiale: cosa sta ...

L'della mammaRea è stata uccisa a 29 anni e lasciata agonizzante nel bosco di Ripe di Civitella (TE) 'dopo un'impeto d'ira, nato da un litigio tra i due coniugi e dovuto alla ...ROMA - La Procura di Teramo ha disposto accertamenti patrimoniali su Salvatore Parolisi, unico accusato dell'della moglie,Rea. La situazione economica del caporalmaggiore ...... a luglio del 2011, non è stato arrestato per l'di sua moglie , una giovane mamma all'... Ma è stato lo stesso fratello di, Michele Rea , recentemente, a dire: 'L'ergastolo purtroppo lo ...

Delitto Melania Rea, il fratello: "Parolisi Non sappiamo più nulla" ilGiornale.it

Vittoria aveva solo diciotto mesi ed era nel seggiolone, in auto, quando il papà Salvatore Parolisi uccise con 32 coltellate sua madre Melania Rea. Era il 18 aprile 2011. E in una mattinata ...Nel 2017 il Tribunale per i minori di Napoli ha dichiarato Salvatore Parolisi decaduto «dalla civile responsabilità genitoriale sulla figlia» ...