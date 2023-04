Oggi è la Giornata Internazionale della Lingua Inglese

(Di domenica 23 aprile 2023) Il 23 Aprile, proprio, è la data in cui si celebra la “spagnola”. Nello stesso giorno, infatti, ricorre la data di nascita e di morte di William Shakespeare, assieme a quella di Miguel de Cervantes e Garciloso de la Verga. Due autori, che hanno influenzato come Shakespeare, due delle lingue più parlate al mondo; l’e lo spagnolo.nelle Nazioni Uniteph@pinterestLa ricorrenza si celebra nelle Nazioni Unite e nel Regno Unito per valorizzare la...

Temi come identità di genere, uguaglianza e libertà sono i suoi da sempre:che sono ... 'Sono Andrea Bocelli , buona'. 'Ha capito con chi stavo Ha visto che amici ho'.Secondo quanto riporta Ansa , la tragedia si è consumata nelladi venerdì 21 aprile all'... "la nostra comunità è in lutto ,ogni dasaese piange la perdita di una creatura che troppo ...La 31esimadi Serie A si è aperta ieri con la vittoria del Verona sul Bologna ed è continuatacon tre partite. Nel match delle 15 successo della Salernitana sul Sassuolo per 3 - 0. Mentre nella ...

Giornata della Terra, perché si celebra il 22 aprile Skuola.net

L’Italia affronterà l’Ungheria nel terzo match dei Mondiali 2023 di curling doppio misto. Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio di Gangneung (Corea del Sud) nella giornata di domenica 23 aprile (ore 07 ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Giornata mondiale del libro, dall'Olanda al Galles: le 20 librerie più belle d’Europa ...