Officina Pasolini | il programma di maggio si apre giovedì 4 con un debutto teatrale

(Di domenica 23 aprile 2023)DELLE ARTI PIER PAOLOTeatro Eduardo De Filippo ore 21.00Chiudi gli occhi di Patrizia Zappa Mulas con Marco Iermanò, Alessandro Carbonara, Chiara Capitani e con Maurizio Di Carmine regia Marco Iermanò Mercoledì 10Uno ad uno Enrico Deregibus incontra Marina Rei11La tua foto è come un rock 10 scatti per capire la nostra storia recente attraverso la musica e i suoi protagonisti di Maurizio Malabruzzi ospite Giovanni Canitano live con i giovani artisti diplomati della sezione Canzone diretti da Piero Fabrizi Sabato 13Ti ho vista ieri in MUSICA racconto in musica e parole di e con Patrizia Laquidara Mercoledì 17Isotta Live concerto ...

Libia per Mondadori, Fedele alla linea, Diario segreto di, Pertini fra le nuvole, ... L'ammaestratore di Istanbul e Bronson Drawings per GIUDA edizioni,del macello per Eris Edizioni ... sia in termini performativi (con appuntamenti all'interno di rassegne culturali), sia in chiave formativa (dopo una lunga docenza presso la scuoladelle arti Pierpaolo, è appena ...

Officina Pasolini: il programma di maggio si apre giovedì 4 con un ...

Si apre con uno debutto teatrale il mese di maggio a Officina Pasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca. Giovedì 4 il Teatro Eduardo De ...28 aprile Auditorium Parco della Musica | Sala Borgna ore 21.00 TIAGO NACARATO A ROMA LA PRIMA DATA DEL PRIMO TOUR ITALIANO DEL CANTAUTORE PORTOGHESE GIÀ ...