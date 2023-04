Ocean Viking a Bari con 29 migranti Dove sono stati salvati i naufraghi

Leggi su iltempo

(Di domenica 23 aprile 2023) Emergenza. Ancora sbarchi disulle coste italiane. È sbarcata al porto dila navedell'organizzazione non governativa «Sos Mediterranee» con a bordo 29da un naufragio nei giorni scorsi mentre affrontavano il mare agitato nella zona Sar (Search and Rescue) di Malta. "Siamo felici che abbiano finalmente raggiunto un porto sicuro dopo aver trascorso 5 giorni in mare senza assistenza e in condizioni di pericolo nel Mediterraneo centrale", si legge nella pagina Facebook della Ong. Al momento del salvataggio notturno erano alla deriva su un'imbarcazione in vetroresina. Il ritrovamento è stato possibile dopo la segnalazione di Alarm Phone. «passate 20 ore tra il momento del primo allarme ...