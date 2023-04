NY Knicks-Cleveland Cavaliers stasera in tv | canale | orario e diretta streaming gara-4 playoff NBA 2022 2023

(Di domenica 23 aprile 2023) Le indicazioni per seguire in TV latra New York-4 della serieNBA. Al Madison Square Garden, Midtown Manhattan, iprovano a trovare l’allungo decisivo nella serie. In-3 una difesa eccezionale, quella messa sù da coach Thibodeau, che ha lasciato i Cavs sotto gli 80 punti. Donovan Mitchell il suo lo fa sempre, ma in questa trasferta deve alzare il livello anche Darius Garland, oltre alla necessità di avere qualcosa in più anche da Evan Mobley e Jarrett Allen in area. La palla a due è prevista, domenica 23 aprile, alle ore 19:00.su Sky Sport NBA, e insulle piattaforme Sky ...

Oggi sabato 22 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Abbuffata di tennis con le semifinali dei tornei della settimana. Da non perdere il GP di Olanda per quanto riguarda la Superbike e il GP ...Tre le partite dei playoff di Nba giocate nella notte. In East Conference vittorie per Atlanta Hawks e New York Knicks su Boston Celtics e Cleveland Cavaliers; in West Conference vincono i Denver Nugg ...