Non si scaldi eh! Fini-Annunziata | scontro totale in tv | cosa è successo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023)acceso tra Gianfrancoe Luciaa In Mezz'Ora in più. La conduttrice ha presentato l'ex presidente della Camera come un esponente politico che riporta "ciò che pensa il governo e il premier".la gela subito dopo un istante: "Mi permetta ma io non sono un interno che riporta il pensiero del governo, questo non si può dire". Laincassa il colpo e prsegue nell'intervista. Un'intervista in cui lo stessoparla del 25 aprile e invita in modo pubblico la Meloni a usare la ricorrenza per mandare un messaggio che possa far imboccare alla politica la strada della pacificazione dopo le parole e i veleni della sinitra degli ultimi giorni. Ma sulre del colloquio a In Mezz'Ora in più va in scena un altrotra ...