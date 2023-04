“Non parla nessuno” | l’Avellino si trincera dietro il silenzio stampa

(Di domenica 23 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutochiude la stagione con una sconfitta contro il Monterosi (0-2). A piegare la squadra di Massimo Rastelli è stata una doppietta di Rocco Costantino. La stagione sportiva degli irpini si è conclusa con la sua matematica salvezza per effetto della sconfitta della Turris sul campo del Foggia. Al triplice fischio, la società ha annunciato il: “La Proprietà dell’ Unione Sportiva Avellino, nel considerare inopportuna ogni altra dichiarazione, scusandosi anticipatamente con gli organi di, ha deciso di evitare ogni esposizione mediatica ai propri tesserati componenti il gruppo di lavoro della prima squadra – si legge nella nota – Agli stessi, calciatori e staff tecnico compreso, è già stata comunicata la sospensione momentanea dell’attività agonistica che ...

Nella capitale ci sono stati bombardamenti indiscriminati di artiglieria, mentre Reborasi ... capo progetto, come tutti gli stranieri, da giorniescono di casa, a Khartoum: si sono spostati ...... perché il regolamentodi azione promettente e sul passaggio l'arbitro cambia totalmente il verso dell'azione. La cosa grave, però, è che l'arbitro ci ha detto diessersi reso conto del ...... questi ragazzi ci ricordano che a sinistrasi può fare politica senza conflitto". Poi si ... vent'anni, distribuisce volantini econ ogni passante che abbia voglia di fermarsi. A inizio anno, ...

Juve-Napoli, Spalletti non parla e Allegri prepara la vendetta Videoinformazioni

Nicolò Galasso, che interpreta O' Pirucchio in Mare Fuori, non si risparmia quando i fan lo salutano o lo tartassano di domande sulla serie. E infatti, ...A Verissimo l'opinionista del Grande Fratello Vip ha fatto chiarezza una volta per tutte sulla sua vita privata ...