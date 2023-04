Non c' era spazio | cosa faccio ora | Fiorella Pietrobon | clamorosa rivelazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023)si racconta e lo fa in un'intervista al Corriere della Sera. L'ex annunciatrice tv di Mediaset parla della sua carriera e anche del suo presente. La sua avventura è cominciata così: "A un certo punto Silvio Berlusconi compra Telenord ma tiene a lavorare soltanto i tecnici. Noi presentatori andiamo a casa, Berlusconi aveva già i suoi. Dal 1980 passo a Canale 51, diretta da Paolo Romani. Da cui me ne sarei andata nel 1982 perché, diciamo così, erano tutti un po' nevrotici e lavorare là dentro era diventato stressante. Quando non ne posso più chiamo Romani e gli dico: “Io me ne vado”. Lascio gli studi di Canale 51, torno a casa e squilla il telefono: Roberto Conforti, presidente di Italia 1, stava cercando qualcuno che sostituisse Gabriella Golia". Poi l'incontro con Berlusconi: "Poco dopo, così com'era successo per Telenord, ...