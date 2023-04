“Non basta uno stipendio” Maria De Filippi | look da urlo ad Amici 22 | il prezzo da capogiro

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 23 aprile 2023)22, l’abito diDefa ‘bingo’. Una puntata densa di colpi di scena e non solo, soprattutto dopo il fatidico verdetto dell’eliminazione del ballerino Ramon Agnelli. Un coro di proteste ha fatto seguito alla decisione della giuria sulle sorti del ballerino nella scuola più gettonata d’Italia, ma anche la splendida notizia per il giovane talento che ha ricevuto un premio più che consolatorio: un contratto di lavoro della durata di 6 mesi on la Complexions Contemporary Ballet di New York. Ma voltiamo pagina e concentriamoci adesso sulla padrona di casa e reginetta degli ascolti. Ecco cosa si è scoperto sull’abito indossato in puntata. L’abito diDe: unda. Nonostante i colpi di scena avvenuti nel corso della puntata, la ...