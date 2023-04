NJPW | Aggiornamenti sul rinnovo di Mercedes Moné | Sasha Banks e la WWE sono solamente un ricordo

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 23 aprile 2023) Ultim’ora molto importante dal panorama nipponico e non solo., al secoloin WWE, avrebbe rinnovato l’accordo in scadenza con la, precisamente con la Bushiroad, azienda proprietaria della promotion fondata da Inoki e Nakano e della STARDOM. Nonostante non sia chiara l’estensione dell’accordo, che in principio era molto breve ed era in scadenza, l’ex WWE (attualmente IWGP Women’s Champion) rimarrà dunque in Giappone per il prossimo futuro. Il suo match con Mayu Iwatani ad All Star Grand Queendom di quest’oggi, dunque, non sarà l’ultimo per la californiana in terra nipponica, la sua nuova “casa”.