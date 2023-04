Newcastle – Tottenham Hotspur 6-1 | punti di discussione mentre i Magpies distruggono gli Spurs nel primo quarto per aumentare il vantaggio tra i primi quattro

(Di domenica 23 aprile 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ilha completamente distrutto ilneldel loro scontro cruciale al St. James ‘Park di domenica, segnando cinque gol contro Hugo Lloris in quel periodo con Jacob Murphy (2 ?, 9 ?), Joelinton (6 ?) e Alexander Isak (19?, 21?). L’unico gol per gli ospiti è stato opera di Harry Kane al 4’ della ripresa, ma Callum Wilson è uscito dalla panchina e ha segnato il sesto gol per i padroni di casa al 67esimo. Il rischioso cambio di Stellini Era chiaro fin dall’inizio che glisemplicemente non erano in grado di difendersi all’inizio della partita. Erano dappertutto sul retro; i canali erano aperti affinché gli avversari continuassero a imbattersi e i corridori non venivano raccolti o seguiti, ...

Cristian Stellini, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine della brutta partita contro ilCristian Stellini, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine della brutta partita contro il. PAROLE - "Non ci sono parole per spiegare una prestazione ...Commenta per primo Intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso clamorosamente per 6 - 1 contro il, il tecnico delChristian Stellini (non) ha risposto sul futuro: 'Non ho risposte al riguardo, non è una domanda da porre a me', le parole dell'ex vice di Conte promosso alla guida ...... con Perisic terzino e Porro centraleHotspur's Italian assistant head coach Cristian Stellini reacts during the English Premier League football match betweenUnited and...

Premier League, disastro Tottenham! Perde 6-1 col Newcastle | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il tecnico degli Spurs ha parlato dopo il crollo in casa dello United: "Non ci sono parole per spiegare una prestazione del genere" ...Il tecnico del Tottenham Stellini ha faticato a spiegare il tracollo degli Spurs contro il Newcastle, diretto concorrente per la qualificazione in Champions League. Kane e compagni sono letteralmente ...