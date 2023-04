Nel dubbio prendo risorse | di Andrea Dado |  il primo romanzo a marchio DV Games

Parlando esclusivamente di campo, non c'èche i risultati ottenuti soprattutto in questa stagione siano il risultato di un lavoro fattomigliore dei modi. Lavoro gestito anche in gran ...... entrambe nella ripresa, riscattando una partita fin lì inguardabile e fugando ilche la ... Il terzo e definitivo gol della vittoria interista lo ha segnatofinale Lautaro , entrato a un ......2022 tre film dello studio contenenti scene con personaggi omosessuali (c'è da dire poco influenti e brevi) sono entrati nella classifica dei film più profittevoli dell'anno. Non c'èche ...

"Nel dubbio Cortilia": al via la nuova campagna sulla sostenibilità Fruitbook Magazine

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto questa mattina sulla probabile formazione del Monza, in vista dell'appuntamento delle 15 all'U-Power Stadium contro la Fiorentina. Come ...Due dubbi di formazione per la Juventus con il tecnico Massimiliano Allegri che li scioglierà solo questa mattina dopo la rifinitura. Il primo riguarda Angel Di Maria: l’argentino al momento è indietr ...