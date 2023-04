Ne valeva la pena? Un partigiano immaginario rompe il silenzio e guarda amaro al presente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023) Sono un sopravvissuto, lo so. E forse non dovrei prendere la penna per scrivere. Ma non riesco a dimenticare. Avevo vent’anni quando nella “Brigata Garibaldi” combattevo contro i nazifascisti. Sono vecchio, ora. E stanco. Ma ho deciso dire il, la memoria mi spinge a un confronto, doloroso, tra gli ideali di allora e il. L’idea dominante era la libertà: il sogno d’una società tollerante e pluralista; concetti chiari, dotati d’una potenza inaudita, ci permisero di sfidare ogni giorno il pericolo e la morte. Tutto è cambiato, adesso. Volevamo un’Italia giusta e democratica. Abbiamo una destra al potere che calpesta i diritti. Faceva freddo sulle montagne e avevamo paura, perché negarlo?, la morte era in agguato. Ma si lottava. Dopo, a guerra finita, avremmo avuto tutti pari dignità sociale: senza distinzione di ...