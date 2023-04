Nations Cup di Ciclismo | è ancora podio per l’Italia | Fidanza-Balsamo di bronzo

(Di domenica 23 aprile 2023) Secondopernella terza tappa dellaCup disu pista. Dopo il secondo posto del quartetto azzurro nell’inseguimento maschile a squadre, a Milton (Canada) Martinaed Elisasalgono sul gradino più basso delnella Madison femminile. La coppia italiana ha chiuso la gara a 41 punti conquistando la terza posizione: meglio hanno fatto solo le britanniche Katie Archibald e Neah Evans, seconde con 44 punti, e le campionesse del mondo del Belgio Shari Bossuyt e Lotte Kopechy, che hanno vinto la prova con lo score di 53. (Fonte coni.it) (Foto Feder) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

Altro podio per l'Italia nel terzo giorno di gare della Trackdi Milton , con Martina Fidanza ed Elisa Balsamo di bronzo nella Madison . Le due azzurre totalizzano 41 punti e devono inchinarsi solamente alle campionesse del mondo Shari Bossuyt/Lotte ...Inizia con un podio la terza tappa delladi ciclismo su pista per l'Italia. A Milton (Canada) il quartetto maschile formato da Francesco Lamon, Davide Boscaro, Manlio Moro e Michele Scartezzini (schierato al posto di Mattia ...Un altro appuntamento con la storia centrato. In una stagione 2022/23 esaltante per il viv... Articoli recenti Basket femminile U15, La Molisana Magnolia Basket Campobasso supera la Reyer Venezia

