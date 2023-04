Napoli | Tanti estimatori per tre calciatori

(Di domenica 23 aprile 2023) Ilsta disputando una grande stagione quest’anno. I partenopei sono vicini a conquistare il terzo scudetto della loro storia ed hanno raggiunto per la prima volta i quarti di finale in UEFA Champions League. Il rimpianto più grande è quello sicuramente di non esser riusciti a battere nel doppio scontro il Milan in Champions, L'articolo

... serve gente preparata a far fronte arischi" basti pensare al gioielliere che reagisce con ... "Quando l'anziano risponde al telefono spiega il militare - , il truffatore che chiama dasi ...Ultime notizie SSC- Procede conospiti, al Palapartenope, il tour di Geolier che ieri sul palco ha ospitato anche Paolo Cannavaro , che si presenta rigorosamente in maglia azzurra al concerto del rapper ...Il suo Milan è maturo, anche se ci sonogiovani. Il Milan mi è piaciuto per come ha saputo ...a parte, le due milanesi e le due romane lotteranno fino in fondo , ora che è rientrata anche ...

Cosa fare a Napoli e in Campania martedì 25 aprile 2023, Festa ... Napoli da Vivere

Allegri torna in campo da terzo in classifica, ma le giornate alla fine restano tante e le pretendenti, per il posto in Champions League, sono tutte li vicino a pochi punti. Oggi l'avversario sarà par ...Ecco le ipotetiche scelte del tecnico toscano in vista della gara contro i partenopei: tante variazioni rispetto al match contro lo Sporting ...