Napoli | Osimhen nel mirino degli 007 di un top club di Premier

Secondo quanto riferito dal Daily Star, alcuni emissari del Manhester United erano in tribuna al Maradona per visionare Victordal vivo nella sfida tra il suoe il Milan.è l'alternativa a Harry Kane, a oggi obiettivo principale per l'attacco dei Red Devils. Ma l'ex Lille ha dalla sua il fattore anagrafico, che lo renderebbe un profilo più ...Il Manchester United vuole fare sul serio per Victore nella sfida di Champions avrebbe mandato emissari per visionarlo da vicino Il Manchester United vuole fare sul serio per Victore nella sfida di Champions avrebbe mandato emissari per visionarlo da vicino. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, gli inglesi vorrebbero l'attaccante per ......di- Milan , ritorno dei quarti di finale di Champions League, per osservare l'attaccante nigeriano che ha segnato un gol inutile per la qualificazione. Lo scrive il Daily Star ....

Massimo Caputi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss in cui ha analizzato la stagione degli azzurri e dei suoi protagonisti: “Eliminazione in Champions del Napoli Credo che è giusto av ...Il big match della 31° di Serie A, che si giocherà alle 20:45 allo Stadium, vedrà di fronte la Juventus ansiosa di mettersi dietro la Lazio ed un Napoli che ha voglia di chiudere la partita scudetto a ...