Napoli - Milan | la bufera continua | colpa di un post social dell' Uefa

- Sono passati solo cinque giorni ma non si placano le polemiche relative all'euroderby dei quarti di Champions League tra. La squadra di Stefano Pioli è riuscita a superare il turno mentre quella di Spalletti recrimina per un episodio da rigore, non visto dal direttore di gara Marciniak, che ha visto ...... martedì scorso, per seguire dal vivo l'attaccante nigeriano, a segno nel quarto di finale colche ha segnato l'eliminazione deldalla Champions League. Osimhen, 26 reti in 31 partite ...Domenica 23 aprile: 12.30: Empoli - Inter (Dazn e Sky) 15:00 Monza - Fiorentina (Dazn) Udinese - Cremonese (Dazn) 18:00- Lecce (Dazn) 20.45: Juventus -(Dazn) Lunedì 24 aprile: 20.45: ...

Emissari dei Red Devils al 'Maradona' nel quarto di Champions contro il Milan LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Manchester United intensifica ...Alle polemiche relative al discusso arbitraggio di Marciniak si aggiunge un nuovo rovente capitolo: ecco cosa è successo ...