Napoli | maxi sequestro di 1 | 2 tonnellate di marijuana | erano nascoste tra barattoli di legumi secchi Arrestato un italiano

(Di domenica 23 aprile 2023) A Boscoreale, nel napoletano, la Guardia di finanza diha coordinato un’operazione che ha portato aldi 1,2diprovenienti dal Nord America, e all’arresto di un. All’operazione hanno partecipato la locale Sezione aerea del corpo e il Comando provinciale di Salerno. Grazie alla cooperazione con le forze dell’ordine di altri Paesi, è stato individuato il container nel porto di Salerno al cui interno era presente il carico di stupefacenti. Sul mezzo, proveniente dal Canada, l’indicazione di trasporto di generi alimentari. Gli investigatori hanno monitorato gli spostamenti del container e hanno poi eseguito la perquisizione. La droga era nascosta e sigillata in confezioni sottovuoto, all’interno di un carico di copertura insieme a...

A Boscoreale, nel napoletano, la Guardia di finanza diha coordinato un'operazione che ha portato al sequestro di 1,2 tonnellate di marijuana provenienti dal Nord America, e all'arresto di un italiano. All'operazione hanno partecipato la locale

Era nascosta tra i ceci la marijuana, ben 1,2 tonnellate, proveniente dal Canada, arrivata in un container nel porto di Salerno e seguita dai finanzieri del Nucleo Polizia Economica-Finanziaria della ...