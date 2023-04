Napoli | Lozano | «Aritmetica? pensiamo prima alla partita»

A DAZN, nel pre - partita di Juventus -, è intervenuto l'attaccante delHirving, rilasciando alcune dichiarazioni: " Juventus diversa rispetto all'andata Sì, me l'aspetto, sarà una partita fisica e tecnica e contro la Juve si gioca sempre contro una ...All.: Allegri(4 - 3 - 3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombelé;, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti vedi anche Sentenza Juve, cosa può ...Allegri(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele;, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Il Napoli, attraverso i propri canali social, ha diramato la formazione ufficiale che affronterà la Juventus, match valido per la 31esima giornata di Serie A. Meret in porta. In difesa Juan Jesus dal ...Il calciatore del Napoli, Hirving Lozano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. “Mi aspetto una Juventus diversa rispetto all’andata, sarà una partita fisica e tecnica e contro la J ...