Napoli | Giuntoli | 'Spalletti confermatissimo Io alla Juve? Vi spiego'

Proprio Juve epotrebbero incrociare la loro strada anche sul mercato. Non è un segreto che, ds degli azzurri, piace ai bianconeri. Lo stesso si può dire, ad esempio, di Hojlund, nome ...La Juventus è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, con la lente d'ingrandimento rivolta a, su Cristiano. I bianconeri sono alla ricerca di un ds da mesi ormai, ma l'inibizione per 16 mesi rivolta a Cherubini non lascia più possibilità per il club che si deve dare una mossa.Commenta per primo 'Ilè un modello da seguire', aveva detto poco tempo fa il presidente della Figc, Gabriele ... Lavoro gestito anche in gran parte da Cristiano. Il direttore sportivo ...

Napoli, doccia gelata per Samardzic: Giuntoli accelera per Almada, la verità sul colpo di mercato | Primapagina Calciomercato.com

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto nel corso del prepartita di Juventus-Napoli ai microfoni di Dazn. “Rischio contraccolpo C’è sempre, ma i ragazzi hanno dimostrato di s ...Risponde così Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ad una manciata di minuti dal big match contro la Juventus, ai microfoni di Dazn.