Napoli festa da urlo in casa della Juve | delirio negli spogliatoi | “La capolista se ne va”

(Di domenica 23 aprile 2023) Ilvince contro lantus e si avvicina lo scudetto i giocatori fannonelloo dello Stadium. I giocatori delfesteggiano all’interno delloo dell’Allianz Stadiumntus. Al termine del match i calciatori delhanno fatto grandi festeggiamenti all’interno deglidi Torino. “Lase ne va” e “vinceremo il tricolor” sono i cori a cui si sono lasciati andare i giocatori del. Cori che fino ad ora non si sono mai sentiti nello, ma vincere a Torino, dopo la batosta Champions League non era affatto semplice. Ilci è riuscito grazie ad un gol di Giacomo Raspadori ...

Raspadori punisce nel finale la Juve e ilprepara lascudetto . Ma quando può arrivare il terzo tricolore della storia dopo i due dell'era Maradona. Ildomenica prossima alle 14.30 potrebbe aver vinto lo scudetto. Le ...Secondadi compleanno per Santiago . Il figlio di Belen Rodriguez ha compiuto 10 anni il 9 aprile e, dopo aver festeggiato acon la famiglia ecco che oggi c'è la seconda. E' quanto emerge dalle stories di Cecilia Rodriguez in cui si vedono palloncini ea tema basket, lo sport preferito del nipotino. La ...Cheallo Stadium per i duemila tifosi del. Un sogno, umiliare il rivale di sempre all'andata e beffarlo così alla fine, al ritorno nella sua tana. Un sogno incredibile e ora lo scudetto è ...

Cosa fare a Napoli e in Campania martedì 25 aprile 2023, Festa della Liberazione Napoli da Vivere

Raspadori punisce nel finale la Juve e il Napoli prepara la festa scudetto. Ma quando può arrivare il terzo tricolore della storia dopo i due dell'era ...Voti e pagelle Juventus-Napoli 0-1: Raspadori regala tre punti importantissimi agli azzurri che sconfiggono i bianconeri.