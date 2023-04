Napoli Femminile | vittoria di carattere contro il Genoa | la classifica aggiornata

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 23 aprile 2023)pirotecnica delin quel di Genovaun coriaceo. Azzurre brave ad imporre la loro legge nella ripresa grazie ad una prestazione di, corsa e cuore. Seno ha dato fiducia a Tamborini sulla trequarti con Pinna al fianco di del Estal e Dulcic sulla fascia destra. Il resoconto del primo tempo Le azzurre sono partite forti e al 9’ la coppia d’attacco ha prodotto la prima grande occasione con l’assistenza di del Estal per Pinna, che di destro non ha trovato l’angolino. Sempre Pinna con furbizia al 14’ si è liberata di due avversarie in area ed ha colpito bene in diagonale centrando però il palo interno: strozzato in gola l’urlo del gol. La fortuna ha invece sorriso alpoco dopo con un cross di Dulcic che sospinto ...