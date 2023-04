Napoli | ecco lo Scudetto ad un passo | Raspadori stende la Juventus

(Di domenica 23 aprile 2023) Come Koulibaly. Il gol dinel finale di0-1 ha ricordato a più di un tifoso il sigillo del difensore nel 2018. Solo che stavolta non ci sarà nessuna Firenze, nessunperso in hotel, nessun rimpianto. La squadra di Spalletti batte la1-0 grazie ad un gol nel finale e avvicina un po’ di più l’aritmetica del titolo, spegnendo ogni ambizione di sordellasulla Lazio. La ‘nuova’ classifica dei bianconeri di fatto resta quella con il +15 e nient’altro. Nel prossimo week end può arrivare lodel: se gli azzurri battono la Salernitana e la Lazio non fa lo stesso con l’Inter, l’aritmetica sorriderà a Spalletti a sei dal termine. E la festa allo Stadium è quella delle ...

Ma quando potrà festeggiare lo scudetto il Napoli? Juventus -, Gatti colpisce Kvaratskhelia: per arbitro e Var è tutto regolare. Cosa è successo- Salernitana e Inter - Lazio: cosa deve......in campionato, Inter in Coppa Italia e vai così senza soste, con l'incastro andata e ritorno con il Siviglia ciliegina sulla torta, per le semifinali in Europa League.

Ecco le pagelle dei bianconeri: Szczesny 6.5: come spesso gli è capitato in stagione risulta decisivo, viene beffato nel recupero da Raspadori. Cuadrado 6: limita bene Kvara per tutto il tempo ma nel ...Raspadori punisce nel finale la Juve e il Napoli prepara la festa scudetto. Ma quando può arrivare il terzo tricolore della storia dopo i due dell'era ...