Napoli | De Laurentiis avrebbe scritto un lettera a Spalletti

... il presidente Aurelio De, prima di volare negli Stati Uniti per motivi di lavoro, ha ... Con la susseguente festa scudetto da svolgere in serata per la città di, dove sono state ...Ilè la rappresentazione più moderna del calcio, la plastica espressione di una vivacità di ... anzi li ha disintegrati attraverso il coraggio di Dee la competenza di Giuntoli, poi s'...Spalletti sceglie la tattica del silenzio, medita anche la sulla lettera di stima che gli ha fatto arrivare De24/03/2023 - premio Enzo Berazot / foto Image nella foto: Aurelio De- Luciano Spalletti Una lettera di Dea Spalletti, lettera in cui il presidente annuncia l'...

Napoli: Zielinski sul mercato, ecco l'idea di De Laurentiis Calciomercato.com

La Juventus bussa alla porta del Napoli: l’offerta che può cambiare tutto nel prossimo mercato estivo Il Napoli fuori dalla Champions League sotto i colpi del Milan di Leao e… Leggi ...Secondo Il Mattino, ci sarebbero due società pronte a prendere Cristiano Giuntoli per rifondare tutto e partire con un progetto tecnico ed economico sostenibile, ma ...