Napoli | con 322 partite Zielisnki è l’ottavo più presente di sempre | la classifica completa

(Di domenica 23 aprile 2023) Serata speciale per Piotr Zielinski. Subentrato in campo all’Allianz Stadium nel secondo tempo di Juventus-, il polacco ha raggiunto quota 322 presenze con i partenopei. Un grande risultato per lui, che sale alposto dellaall time a pari merito con Ciro Ferrara. Il jolly di centrocampo di Luciano Spalletti arriva a questo traguardo in 7 stagioni, a differenza dell’oggi opinionista sportivo che ha invece impiegato 3 annate in più. Il prossimo obiettivo per Zielinski, qualora dovesse proseguire la sua avventura all’ombra del Vesuvio, è José Maria Callejon con 349 apparizioni. José Maria Callejon al@livephotosport, laSe a Zielinski basterebbe disputare solamente un’altra stagione per salire al ...

AGI - È finitala vittoria delper 1 - 0, fra tante polemiche e una pioggia copiosa, la sfida giocata stasera all'Allianz Stadium di Torino fra il team di Spalletti e la Juventus . Per i campani un altro ...Ilbatte la Juventus per 0 - 1un gol di Giacomo Raspadori, sulla carta non era assolutamente un impegno semplice, ora gli azzurri sono davvero ad un passo dallo scudetto, che potrebbe ...Juventus -, il videogli highlights e le azioni salienti del big match di domenica 23 aprile di Serie A,gli episodi da moviola e le polemiche. Iltorna in campo in Serie A dopo la cocente ...

Raspadori manda in estasi il Napoli, 5 punti allo scudetto! La Juve fallisce il sorpasso sulla Lazio Calciomercato.com

Napoli campione dal divano E’ questo lo scenario più probabile per gli azzurri, visto che basterebbero tre risultati ben precisi tra questo turno di campionato e il successivo. Alle ore 14.15 (o poco ...Gioia grande per l'ex attaccante del Sassuolo, autore della rete decisiva per la vittoria sulla Juve ma che avvicina anche il titolo ...