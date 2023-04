Napoli | bimba investita e uccisa dalla madre che si esercitava nella retromarcia Non aveva la patente

- Non aveva la patente la donna che ieri, accidentalmente, ha ucciso la figlia di 7 anni a Casalnuovo, in provincia di, dopo una manovra con la macchina del compagno. L'ipotesi al vaglio dei ...... ladi sette anni morta travolta da un'auto ieri pomeriggio, stava facendo pratica di guida. E' il terribile retroscena dell'incidente avvenuto a Casalnuovo, in provincia di, dove la ...Lainvestita, accidentalmente dalla madre non aveva patente. È il drammatico retroscena della tragedia avvenuta a Casalnuovo nel napoletano. La mamma di Aurora, ladi 7 anni morta ieri travolta dall'auto guidata dalla madre, non aveva la patente e non sapeva guidare. La mamma, anziché ingranare la prima, avrebbe inserito la retromarcia, investendo ...

Napoli, la bimba travolta dalla mamma Il retroscena: "Senza patente" Liberoquotidiano.it

In un'area adibita a parcheggio e in quel momento libera, la donna era al volante dell'Audi A3 per fare pratica di guida ...L'ipotesi al momento al vaglio dei Carabinieri è che in quel momento la donna, invece di inserire la prima, avrebbe ingranato la retromarcia ...