Napoli | bimba investita a Casalnuovo | mamma senza patente

(Di domenica 23 aprile 2023) (Adnkronos) – Non aveva lala donna che ieri, accidentalmente, ha ucciso la figlia di 7 anni a, in provincia di, dopo una manovra con la macchina del compagno. L’ipotesi al vaglio dei carabinieri è che, in un’area adibita a parcheggio e in quel momento libera, fosse al volante dell’Audi A3 per fare pratica per la. Mentre il compagno e la bambina assistevano da dietro alle prove, laavrebbe forse tirato la frizione troppo velocemente centrando i due immediatamente dietro e uccidendo la piccola sul colpo. Illeso l’uomo. La posizione della donna – sotto choc – è ora al vaglio degli inquirenti. L'articolo proviene da Italia Sera.

Non aveva la patente la donna di 33 anni che a Casalnuovo, in provincia di, ha travolto e ucciso in retromarcia la figlia di 7 annni nel pomeriggio di ieri. Lo si apprende dai Carabinieri. Probabilmente si stava esercitando alla guida della vettura, un'Audi A3. Anche ...Una notizia che in pochi minuti ha fatto il giro del centro che si trova alle porte die poi è rimbalzata anche velocemente sui social. E subito dopo sul posto si sono ritrovate tante persone. ...Non aveva la patente la donna che ieri, accidentalmente, ha ucciso la figlia di 7 anni a Casalnuovo, in provincia di, dopo una manovra con la macchina del compagno. L'ipotesi al vaglio dei carabinieri è che, in un'area adibita a parcheggio e in quel momento libera, fosse al volante dell'Audi A3 per fare ...

Napoli, la bimba travolta dalla mamma Il retroscena: "Senza patente" Liberoquotidiano.it

Tragedia devastante in provincia di Napoli: una madre ha investito per sbaglio la sua bimba di 6 anni. La 33enne non ha la patente ...Una bambina di 4 anni è stata investita e uccisa da un'auto a Casalnuovo in provincia di Napoli. Sul posto, in via Emilio Buccafusca, sono intervenuti i Carabinieri della tenenza di Casalnuovo, i sani ...