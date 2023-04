Sono stati identificati dai carabinieri 6 minorenni che sabato scorso hanno aggredito un 16enne nel centro commerciale 'Vulcano Buono' di Nola, in provincia di. Si tratta di ragazzini tra i 14 e i 15 anni, denunciati dai Carabinieri della stazione di Nola per lesioni personali e minacce.... in provincia di. Si tratta di ragazzini tra i 14 e i 15 anni, denunciati dai Carabinieri ... Secondo quanto ricostruito, il 16enne è stato avvicinato dallamentre si trovava nella piazza ...Sono stati identificati dai Carabinieri 6 minorenni che sabato scorso hanno aggredito un 16enne nel centro commerciale 'Vulcano Buono' di Nola, in provincia di. Si tratta di ragazzini tra i 14 e i 15 anni, denunciati dai Carabinieri della stazione di Nola per lesioni personali e minacce.

Napoli, babygang all'assalto dell'Albergo dei Poveri: in fiamme lo scalone monumentale ilmattino.it

Brucia Palazzo Fuga. Nell’attesa che il patto per recupero della struttura siglato dal ministro della Cultura Sangiuliano e dal sindaco Manfredi passi dalla teoria alla pratica, ...L'episodio è avvenuto intorno alle 20 di ieri, venerdì 21 aprile. Subito è stata allertata la polizia municipale, giunta sul posto ...