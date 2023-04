Naomi in GCW? Possibile svolta sul suo futuro nel wrestling | ecco i dettagli

(Di domenica 23 aprile 2023), anche se ha abbandonato questo nome con l’addio alla WWE, sarebbe pronta a tornare. Nelle ultime settimane si sarebbe allenata con Samuray del Sol, al secolo Kalisto, e dopo la presenza nel backstage di Supercard of Honor, continua il suo “tour” nelle principali promotion statunitensi. Ultima, in ordine temporale, la. Ieri sera, dunque, durante lo show “Scene of the Crime” tenutosi ad Orlando, l’ex WWE sarebbe stata vista in mezzo ai performer durante lo show e, nonostante non ci siano conferme in merito, potrebbe non essersi trattata solamente di una visita di cortesia. Trinity Fatu sarebbe dunque vicina a tornare finalmente sul ring, vista l’assenza quasi di un anno dall’addio, improvviso, alla federazione di Stamford insieme all’ex partner Sasha Banks, Mercedes Moné, che in queste ore salirà sul ring della STARDOM per difendere ...

Fatu confirmed that she is no longer with WWE, and recently refuted the claim that she was too expensive for Bushiroad.Dopo aver lasciato la WWE lo scorso anno, ecco riaffacciarsi anche Naomi nel mondo del pro-wrestling, con la sua presenza che è arrivata in una compagnia indie nelle ultime ore ...