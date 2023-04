Nanni Moretti | un disastro totale | cosa è successo al cinema dopo il film

(Di domenica 23 aprile 2023) Nostalgia. Ma solo e soltanto quella, assieme a un po' di noia e smarrimento. Pure tra i nostalgici. Il sol dell'avvenire al primo giorno d'uscita conquista un faticoso podio. Un terzo posto con un incasso inferiore ai 100mila euro (98mila 307 per la precisione) che vede, però, il lungometraggioano piazzarsi sotto un'altra new entry, al secondo posto, ilhorror La casa- Il risveglio del male e soprattutto ancora più sotto l'inarrestabile fenomeno che è il-videogame Super Mario Bros. Quel che c'è di più grave, però, è che, al netto delle recensioni giornalistiche fin troppo entusiastiche, Il sol dell'avvenire non convince, anzi lascia l'amaro in bocca persino a una parte importante di quell'intellighenzia rossa in cerca di vecchie emozioni. Lasciando il sospetto (questo però davvero tutto da ...

