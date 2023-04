Myanmar | bombe sui civili nella città ribelle Parla il medico accorso sul posto | «I morti sono 168»

(Di domenica 23 aprile 2023) «Un’ora dopo il bombardamento, quando siamo arrivati abbiamo visto una scena raccapricciante: uomini, donne, bambini straziati dalle». Ko Andrew è uno dei medici che l’11 aprile scorso si è first appeared on il manifesto.

Da dove vengono lesparate dal cielo Da dove vengono i finanziamenti per pagarle La ... "La Cina sostiene il regime dia prescindere da come può cambiare la situazione." Xi Jinping ci ...... dentro il confine con la Thailandia, sembra che si aggirino agenti birmani in cerca degli uomini della resistenza Sullo stesso argomento: A due anni dal colpo di stato militare, insono ......sul Sagaing. L'attacco più brutale dall'inizio del colpo di stato in Birmania A due anni dal colpo di stato militare, insono saltate tutte le regole

Bombe sul Sagaing. L'attacco più brutale dall'inizio del colpo di stato in Birmania Il Foglio

Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, (corrispondente dall'Asia per Radio Radicale). Ospiti della puntata: Massimo Morello, corrispondente dall'Asia per Il Foglio e Ranieri ... Bangkok – Sarebbero almeno un centinaio le vittime dell'ennesimo ...