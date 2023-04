Muore a 4 anni investita dalla madre | la donna non si era accorta di lei 

Leggi su agi

(Di domenica 23 aprile 2023) AGI - Era troppo piccola, e il sensore posteriore dell'Audi non l'ha segnalata come ostacolo mentre la mamma faceva retromarcia, parcheggiando l'auto su un marciapiede di via Emilio Buccafusca a Casalnuovo, comune in provincia di Napoli. Le urla e poi due tonfi. La tragedia si è consumata alle 16. Laaveva appena investito e ucciso la figlia di 7e ferito un altro conoscente che era poco distante. Sono stati inutili i tentativi di soccorso, inutili i tentativi di rianimare la bimba. Le ferite erano troppo gravi. E così, le prime persone arrivate sul posto, non sapendo cosa fosse accaduto e non immaginando che quell'auto ferma sul marciapiede fosse guidata da chi aveva ucciso Aurora, ha sparso la voce che ci fosse un 'pirata della strada che era scappato dopo l'investimento. Ai carabinieri di Nola è servito un pò di tempo per ricostruire la ...