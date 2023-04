Orrore e mistero in Texas dove seisono state rapite e poimorte, mutilate presumibilmente da chi le ha uccise: le seisono statemorte e senza la lingua , rimossa con un taglio di precisione. Le autorità indagano sui vari incidenti denunciati in diverse aree dello stato per capire se e quale tipo di ...Inoltre, a due delleè stato praticato un taglio circolare, i loro ani e genitali esterni sono stati rimossi. E ancora una volta, nessun segno di lotta , così come non sono state...... invece, vi rinviamo a L'Eco di Bergamo (in calce all'intervistail link diretto alla ... "mi vedo con il nonno a Pezzoro, quando andavo a mungere le, a tagliare i boschi, a fare il ...

Mucche trovate morte senza lingua: «A due hanno anche strappato i genitali». Orrore e mistero in Texas leggo.it

I bovini scoperti in diversi punti della contea di Madison, ma le modalità dell'uccisione sono identiche. Per chiarire il mistero la polizia lancia un appello a chiunque sia in grado di fornire inform ...