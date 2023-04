MOVIOLA – Juventus-Napoli | Gatti rischia su Kvaratshkelia | il Var non richiama Fabbri

Leggi su sportface

(Di domenica 23 aprile 2023) Episodio danel corso di, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. All’Allianz Stadium, poco dopo la mezzora di gioco, il difensore bianconerocolpisce a palla lontana: il georgiano cade a terra dolorante per il colpo sulla testa, nella parte vicino all’orecchio. L’arbitro non ha visto l’azione e non vieneto dal Var:hato la condotta violenta che viene punita con il cartellino rosso. Invece, in questo caso, il Var non interviene. Episodio al limite. SportFace.