MOVIOLA – Empoli-Inter | mano di Bellanova su cross di Parisi | niente rigore

Leggi su sportface

(Di domenica 23 aprile 2023) Episodio da, ma corretta la decisione dell’arbitro, in. Dopo un penalty chiesto da Correa, ma non c’è nulla, arriva il tocco diin area disu undi. Marinelli non fischia e lascia continuare, la decisione è corretta perché il difensore nerazzurro prima tocca con una parte del corpo e poi sulle nocche, il braccio è comunque in posizione congrua e la distanza molto ravvicinata. SportFace.