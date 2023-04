Morto per l’amianto sulle navi della Marina | il Tribunale nega il risarcimento alle due figlie “È un’ingiustizia profonda | faremo ricorso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023) “Sono orgogliosa di aver proceduto nei confronti del ministeroDifesa per rendere giustizia a mio papà. Nostra madre ha ottenuto un, ma non abbiamo vinto alla lotteria, né al gratta e vinci. Perché mio papà èe io vorrei che lui fosse ancora qui con noi, che facesse il nonno. Avrei ancora un sacco di cose da chiedergli e non posso più farlo. Abbiamo ottenuto una mezza vittoria legale, ma tutti noi abbiamo subito una perdita umana, affettiva e morale enorme”. Francesca, che vive a Schio, come la mamma e la sorella Elisa, è figlia del motorista navale Federico Tisato,nel 2016 all’età di 67 anni per un mesotelioma pleurico causato dall’aspirazione di fibre d’amianto, risalente all’epoca in cui era imbarcato su dueMilitare ...