Morto a 85 anni Tonino Orrù | il presidente che riportò il Cagliari dalla C alla A

Si è spento nella notte a 85l'ex presidente del Cagliari Tonino Orrù, patron della società sarda dal 1987 al 1991. Nato nel 1938, Orrù aveva rilevato il Cagliari Calcio nel 1986 insieme ad altri quattro imprenditori (Gianni ...Lutto nel mondo del calcio. È, a 86, Tonino Orrù, ex presidente del Cagliari (dal 1987 al 1992) tra gli artefici della rinascita dell club sardo. Con Ranieri in panchina seppe realizzare il doppio salto dalla C alla A e ...all'età di ottantaseiTonino Orrù, presidente del Cagliari Calcio neglidella doppia promozione dei rossoblù dalla C alla A con Claudio Ranieri, l'attuale tecnico, alla guida della ...

Malore improvviso, giovane calciatore muore nel sonno: Antonio aveva 23 anni. Trovato senza vita dalla mamma leggo.it

Cagliari e il Cagliari gli devono la rinascita calcistica. Tonino Orrù è morto ieri all’età di 86 anni. Sofferente da tempo per i postumi di una brutta malattia, Orrù era il presidente del Cagliari ch ...Il mondo della tecnologia non sarà più lo stesso. Rare soprattutto. Questo dopo il lutto che ha colpito il mondo della tecnologia ...