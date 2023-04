Morte Arrigo Vecchioni | la foto della sorella Francesca abbracciati e sorridenti

Leggi su open.online

(Di domenica 23 aprile 2023) Meno di una settimana fa, era il 18 aprile, il cantautore Roberto, 79 anni, aveva annunciato ladi suo figlio, il secondogenito dopo– avuta in prime nozze con Irene Bozzi – e fratello maggiore di Carolina ed Edoardo, nati come lui dal secondo matrimonio del cantautore con Daria Colombo. Ed è proprio lamaggiorea rompere il silenzio, con un’immagine e senza aggiungere altro, in cui i quattro fratelli e sorelle sonoe si abbracciano durante una cena. Immediato l’affetto di amici e follower che hanno commentato il post con cuori e messaggi di vicinanza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...