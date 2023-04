Mortal Kombat 12 | spunta una data online | è vicinissima

Leggi su computermagazine

(Di domenica 23 aprile 2023) Manca sempre meno all’arrivo di12. In queste ore èta una: i fan sono pronti a godersi il nuovo capitolo.è una delle serie di videogiochi più famose al mondo. Il dodicesimo capitolo della serie è pronto ad esordire sul mercato. Sono tantissimi gli appassionati in grande attesa, con lache finalmente è trapelata. Potrebbe uscire molto prima di quanto previsto. In arrivo il nuovo capitolo della famosa saga – Computermagazine.itTra le serie di picchiaduro più famosi al mondo troviamo sicuramente12. La sua creazione risale al 1992 da un’idea di Ed Boon e John Tobias che hanno realizzato il ...