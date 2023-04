Monza | Mota Carvalho | «Giochiamo solo per i tre punti»

(Di domenica 23 aprile 2023) Dany, attaccante del, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro la Fiorentina L’attaccante delha parlato a Dazn prima del match con la Fiorentina. LE PAROLE – «All’andata e’ stata una partita difficile. Sappiamo che anche oggi lo sarà, ma siamo qui per i tre».

Probabili formazioni Monza-Fiorentina: chi è l'arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Mota Carvalho o Petagna per i brianzoli, Italiano valuta ampio turnover OA Sport

La Serie A prosegue oggi con il programma della 31ª giornata. Si comincia alle 12:30 con Empoli-Inter, alle 15 invece Monza-Fiorentina e Udinese-Cremonese. Il Milan scende in campo alle 18 con il Lecce. Alle 15 in campo Monza e Fiorentina. Sono state appena annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre. Raffaele Palladino si affida a Dany Mota davanti, contemporaneamente in campo Colpani e Caprari.