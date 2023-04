Monza-Fiorentina oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 23 aprile 2023) La 31esima giornata dientrerà ancora di più nel vivo: in, infatti, ci sono ben cinque gare, dalle 12.30 sino alle 20.45. L’ultima partita della giornata sarà il big match tra Juventus e Napoli, mentre alle 12.30 ad aprire le danze ci penseranno Empoli e Inter. Ma occhio alle sfide delle 15.00, perché ci sarà un interessantissimo. La compagine lombarda e quella toscana,, domenica 23 aprile, tenteranno di portare in scena due ottime prestazioni. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora I padroni di casa, al primo anno nella propria storia in massima, sin qui hanno disputato un’annata indimenticabile con vittorie di lusso. L’ultima arrivata ...