Monza-Fiorentina | le probabili formazioni

(Di domenica 23 aprile 2023) Oggi alle 15 in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Palladino e Italiano Oggi alle 15 in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Palladino e Italiano.(3-4-1-2): Di Gregorio; Caldirola, Marì, Izzo; Ciurria, Machin, Rovella, Carlos Augusto; Pessina; Petagna, Caprari. All. Palladino(4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; N. Gonzalez, Cabral, Ikonè. All. Italiano

...00 Juventus 0 Fine 2Martedì 7 Febbraio 2023 - 20:45 Salernitana 0 Fine 3 Juventus Domenica 12 Febbraio 2023 - 18:00 Juventus 1 Fine 0Domenica 19 Febbraio 2023 - 18:00 Spezia 0 Fine ...Alle 15 interessante incontro tra. I brianzoli devono rinunciare all'infortunato Sensi e in mezzo al campo propongono la coppia Machin Rovella. Ballottaggio sulla trequarti tra Caprari e Colpani. In casa viola, ...In scaletta, le partite del 31° turno di A (e Udinese - Cremonese) e, dalle 16.15, i posticipi di B: Pisa - Bari e Ternana - Venezia. Al termine delle partite, le interviste dagli ...

Italiano: "Bonaventura out, ma lo recuperiamo in pochi giorni. Monza test difficile" LA NAZIONE

Niente ritiro in Brianza per la Fiorentina prima della sfida con il Monza di oggi alle ore 15. I viola hanno preferito un hotel a ...Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze), è presente un focus legato alla sfida di questo pomeriggio tra Monza e Fiorentina in chiave viola. Come spiega il ...