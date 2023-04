Monza – Fiorentina | le formazioni ufficiali

(Di domenica 23 aprile 2023) Tra poco scenderanno in campoper la 31° giornata di Serie A: dopo una breve analisi sulla situazione delle due squadre scopriremo insieme leche si affronteranno alle 15:00 I padroni di casa sono 13° in classifica con 38 punti. La salvezza è ormai cosa fatta ma l’obiettivo posto da Galliani ad inizio stagione (il decimo posto) è ancora da raggiungere. Per questa giornata Palladino ha scelto di mandare in campo i suoi con il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Di Gregorio; il portiere sarà difeso da Izzo, Marì e Caldirola. A centrocampo agiranno Ciurria, Pessina, Rovella ed Augusto mentre alle spalle di Petagna ci saranno Colpani e Caprari. Gli ospiti occupano invece la 9° posizione con 42 punti. L’obiettivo minimo (dopo aver raggiunto la finale di Conference) è quello di raggiungere ...

