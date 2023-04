Monza-Fiorentina | Italiano | “Non possiamo sparire dalla partita”

(Di domenica 23 aprile 2023) “Siamo partiti molto bene, non abbiamo approfittato dell’approccio morbido del. Nonpermetterci cali di concentrazione, se non siamo sempre al 100% su tutti i punti di vista,permettere a squadre così di rientrare e vincere. Non esistegara in questo modo. Siamo costretti ad archiviare, abbiamo commesso errori di attenzione e non deve capitare”. Lo ha detto il tecnico dellaVincenzodopo la sconfitta per 3-2 contro il. Le fatiche di Conference hanno influito, mentre l’attesa per la semifinale di ritorno di Coppa Italia potrebbe aver dirottato l’attenzione: “Anche oggi era importante vincere – precisa l’allenatore viola a Dazn -, le partite sono tutte importanti. Potevamo avvicinarci a ...

Commenta per primo3 - 2 Terracciano 6: effettua un paio di buone parate ma è sfortunato sull'autorete di Biraghi, non si capisce con Quarta facendosi infilare da Dany Mota. Dodo 5,5: in attacco dove ...Commenta per primo Le parole di Matteo Pessina , capitano del, ai microfoni di DAZN dopo il gol vittoria contro la. ' Questa squadra non smette mai di stupire e di stupirmi, si vede lo spirito che abbiamo anche dopo lo 0 - 2 . Abbiamo vinto la ...33 Dopo la gara dell'Inter a Empoli, la domenica di Serie A continua con altre due partite in programma alle 15.3 - 2 ( Il tabellino ) Un rigore di capitan Pessina ha ribaltato tutto all'U - Power Stadium. Primo tempo pieno di emozioni con lache va avanti di due gol in meno di un ...

Monza-Fiorentina 3-2: risultato finale e highlights Virgilio Sport

La Fiorentina si fa male da sola ed esce sconfitta 3-2 dalla sfida in casa del Monza, dopo essere stata in vantaggio di due gol. I viola partono bene e nel giro di un quarto d'ora sono già avanti 0-2, ...Il Monza ha battuto la Fiorentina: le parole di Raffaele Palladino nel post partita Il Monza ha battuto la Fiorentina all'U-Power Stadium. La squadra di Raffaele Palladino si è imposta per 3-2 ed è sa ...