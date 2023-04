Monza-Fiorentina e Udinese-Cremonese | la moviola LIVE | Castrovilli spinge Capriari in area

In campo3 - 2 DIRETTA e Udinese - Cremonese 3 - 0 DIRETTA3 - 2 al 58'! Rete di Pessina! Il capitano delrealizza il rigore calciando basso alla sua destra e ...La 31esima giornata di Serie A prosegue oggi con cinque partite. Nella sfida delle 12.30 l'Inter ha giocato a Empoli e ha vinto 3 - 0. Ora in campo ci sonoe Udinese - Cremonese. Alle 18 scendono in campo Milan e Lecce. Alle 20.45 il big match tra Juventus e Napoli. La giornata si è aperta venerdì con la vittoria del Verona sul Bologna.Il match valido per la 31esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio U - Power,si affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie ...

Monza-Fiorentina 3-2: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

80' - Ultimo cambio per i viola: Terzic per Dodo 79' - Proprio Petagna fugge via a Quarta ma è bravo Milenkovic a metterci una pezza. 77' - Camnbio del Monza: ...Questa diretta è offerta dalla concessionaria Messa T. che ha presentato la nuova Renault Austral E- tech hybridMONZA-FIORENTINA ...