Monza-Fiorentina 3-2 | Pessina | “Questa squadra non smette di stupire | si può continuare a sognare”

(Di domenica 23 aprile 2023) Il centrocampista del, Matteo, al termine del match della trentunesima giornata di Serie A 2022/2023 vinto 3-2 in rimonta contro la, ha parlato ai microfoni di Dazn: “nonpiù di. Non mi sarei mai immaginato una rimonta del genere, figlia di un grande spirito. Sotto 2-0 davanti ai nostri tifosi, certamente non il miglior inizio. Poi abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico prendendo le misure ad unaforte come la, merito anche di tanti ragazzi giovani che danno sempre il massimo. Il rigore? Mi alleno molto anche su questo aspetto, fondamentale per il mio gioco ma anche per la. Guardando la classifica possiamo ...

- Gol ed emozioni allo U - Power Stadium dove ilsupera con un'incredibile rimonta la(3 - 2) nel match valido per la 31ª giornata di Serie A e centra così il secondo successo di fila dopo quello ottenuto a San Siro contro l'Inter. ...Commenta per primo3 - 2 (primo tempo 2 - 2) Marcatori: 8' pt Kouamé (F), 13' pt Saponara (F), 26' pt autogol di Biraghi (F), 43' pt Dany Mota (M), 14' st Pessina (M) su rigore Assist: 8' pt Biraghi (F),...Vince il, in rimonta, su unache dopo appena 13' si era ritrovata in vantaggio di due gol. Prima il colpo di testa di Kouamè all'8', poi il raddoppio di Saponara. La squadra di Palladino però ...

Monza-Fiorentina 3-2: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Non basta a Italiano il doppio vantaggio firmato da Kouame e Saponara: i ragazzi di Palladino si portano a casa i tre punti e volano a quota 41 punti ...96' - L'ARBITRO DECRETA LA FINE DELLA PARTITA! Vince il Monza in rimonta per 3-2 iniziata già nel primo tempo. Rammarico per la Fiorentina che nei primi 13 minuti era avanti ...