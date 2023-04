Monza-Fiorentina 0-2 LIVE | Saponara raddoppia | viola show

(Di domenica 23 aprile 2023) Il match valido per la 31esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moe cronaca Allo Stadio U-Power,si affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie A.

Dany Mota Carvalho, attaccante del, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro laL'attaccante delMota Carvalho ha parlato a Dazn prima del match con la. LE PAROLE - "All'andata e' stata una partita difficile. Sappiamo che anche oggi lo sarà, ma siamo ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Sacchi. L'EPISODIO ...La 31esima giornata di Serie A prosegue oggi con cinque partite. Nella sfida delle 12.30 l'Inter ha giocato a Empoli e ha vinto 3 - 0. Ora in campo ci sonoe Udinese - Cremonese. Alle 18 scendono in campo Milan e Lecce. Alle 20.45 il big match tra Juventus e Napoli. La giornata si è aperta venerdì con la vittoria del Verona sul Bologna.

Clementino, rapper e tifoso del Napoli, ha pubblicato su Instagram un selfie con la maglia azzurra scattato in Costa Rica. Ecco l'immagine. Visualizza questo post su Instagram Un post co ...8' - Kouamjeeeeeeeeee! GOL GOL GOOOOOOL DELLA FIORENTINA sullo sviluppo dell'angolo, 7' - Bell'ioniziativa di Kouame che dalla destra serve un pallone dalla parte opposta ...