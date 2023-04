Mondiale Femminile Hockey su Ghiaccio | le Azzurre chiudono al terzo posto

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 23 aprile 2023) Si chiude con una sconfitta per 1 a 0 contro la Polonia ildi 1^ Divisione Gruppo B per la Nazionaledisu. Le ragazze di coach Fedrizzi avevano abbandonato ogni speranza di promozione poche ore prima del match, quando la Corea del Sud, battendo il Kazakistan, aveva blindato il primo. Nella sfida per la seconda piazza però le, pur avendo tirato in porta quasi il triplo delle avversarie, non sono riuscite a battere il portiere polacco Sass, scivolando così in terza piazza e bissando il bronzo ottenuto l’anno scorso. Un bilancio comunque decisamente positivo per Saletta e compagne, che nonostante il goal all’overtime subito nella prima sfida contro le padrone di casa che aveva messo in salita l’avventura iridata, sono riuscite a reagire ...