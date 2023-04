Milan | sorpresa nello spogliatoio | due big del Bayern in visita

...la possibilità di farsi perdonare il fatale errore di martedì scorso commesso contro il: da ... Per il resto nessuna, con Meret tra i pali, Kim a comandare la difesa, capitan Di Lorenzo e ...... "Rebic è un buco nero in cui viene risucchiata qualsiasi velleità offensiva del", sono ... che si è presentato con dei capelli color fucsia, generando una certa(diventata virale) da ......alle spalle la delusione dell'eliminazione ai quarti di Champions League per mano del, la ... Afuori Zielinski, gioca ancora Ndombele. Allegri tiene a riposo Di Maria in vista della ...

Visita a sorpresa per il Milan: Lucas Hernandez e Pavard negli spogliatoi a San Siro Milan News

Dopo pochi mesi, infatti, il ‘Diavolo’ si è ritrovato già molto distante dall’idea di ripetersi nella corsa scudetto, dominata a mani basse dal Napoli. E se gli azzurri adesso attendono l’aritmetica c ...Secondo quanto riportato da Dazn nel post partita della vittoria del Milan sul Lecce, sarebbero venuti in visita nello spogliatoio rossonero Lucas Hernandez, fratello di ...