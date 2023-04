Milan | Shevchenko | “Il rigore di Manchester è il mio gol più importante”

1 Andriyè stato l'eroe dele l'incubo dell'Inter per anni e anni. L'ucraino ha deciso l'ultima volta che le milanesi si sono trovate in semifinale di Champions League ed è stato intervistato ...La disamina dell'ucraino, infine, ha toccato anche la crescita delha fiducia nel calcio italiano: 'Sono tornatee Inter, tornerà anche la Juventus'Da bomber di razza ad ......dello ricordano per migliaia di cose, molte delle quali fatte proprio in Champions League. A chiusura della settimana che ha decretato il derby come semifinale europeo, Andriyha ...

Shevchenko e il derby del 2003: "Notte magica, e ora questo Milan è maturo" La Gazzetta dello Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andriy Shevchenko ha parlato dell'euroderby. L'ex attaccante è stato uno dei protagonisti del derby Champions del 2003: "Sarà una serata magnifica. Non vedo l’ ...Andriy Shevchenko, ex attaccante rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così la corsa Champions in Serie A: "Non mi pare ci siano grandi novità. Napoli ...